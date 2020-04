Mascherine non sanitarie dove trovarle? Ecco una serie di suggerimenti

INseriamoalcuni dati così come ci sono stati forniti di prezzi e altri termini. COn la consueta prudenza contattate chi tra questi vi può interessare e informatevi sulle modalità di espletamento della fornitura. Noi non conosciamo nessuno tra i singoli soggetti sotto indicati e non possimao nemmeno garantire gli altri dati sotto specificati, pensiamo solo che possa essere utile dare questi informazioni ricevute da persona credibile. Per cui attenzione e buona fortuna.

Mascarine de produssion veneta...

1) Mascherine in cotone doppio strato lavabile (usabile molte volte) Prezzo euro 2,50 + IVA. VANTI LUCIANO 3358197931

2) Mascherine in TNT, lavabili (consigliate non più 3 giorni) Euro 1,9 più IVA Adami Enrico 3357352646

3) La cooperativa sociale Santa Maddalena di Canossa grazie all’aiuto di donne in situazioni di disagio sta producendo mascherine lavabili e riutilizzabili 100% cotone. Prezzo al pezzo 3,40€ per gli associati a Confcooperative e 3,50€ per i non associati. Per contatti info@coopsantamaddalena.it tel 0458300078.

4) Mascherine in cotone (doppio strato) lavabili a 95 gradi, Euro 2,5 e in TNT euro 1,8 Roberto Scarmagnani 3484444959 5) POLI DAVIDE: 3481509348 davide.poli@denimpeople.it MASCHERINA FILTRANTE Tessuto : 100% PL Resistente al pilling EN ISO 12945-2 Resistente all’abrasione EN ISO 12947-2 Idrorepellente TOP CLEAN TECHNOLOGY 99% antibatterico e antiodore Lavabile minimo 10 volte, l’interno idrorepellente si riattiva con lo stiro dopo il lavaggio Mascherina filtrante da usare solo a scopo precauzionale (art.16 comma 2) Prezzo di vendita: €1,90 + IVA Confezione da 5/10 pezzi Imballo: 200 pezzi Consegna: 1/2 giorni dall’ordine (da confermare) Disponibili in colori: verde con elastici bianchi, bianco con elastico