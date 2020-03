Nuovo aggiornametno sui dati del Virus in Veneto

Buona sera ecco il bollettino serale purtroppo oggi abbiamo superato quota 2000 di contagiti. Salgono a 2054 i casi di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona 121 casi in più rispetto a ieri sera.

Fonte Regione Veneto nel report delle ore 18.00.

Si aggrava il bilancio dei morti, che ora sale a 129: 8 decessi nelle ultime 24 ore, che si sono verificati Borgo Roma (6), Peschiera (1) Legnago (1). I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 593; 479 in reparto 114 in terapia intensiva. Ricoverati 89 Borgo Roma, 40 a Borgo Trento, 79 a Negrar, 65 a Legnago, 115 Villafranca, 50 a Peschiera, 19 a San Bonifacio 22 a Marzana. 114 i pazienti in terapia intensiva: 24 Borgo Roma, 34 Borgo Trento, 8 Legnago, 10 Negrar, 20 Villafranca, 11 Peschiera 7 a San Bonifacio. I dimessi veronesi ad ora sono 172, Nella Provincia di Verona, sono 3392 le persone in isolamento domiciliare Intanto sono saliti a 8853 i contagiati in tutto il Veneto 1669 ricoveri in reparto, più 354 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 436 le persone decedute e 790 i dimessi in Veneto.