Il Museo Statale “Ermitage”, San Pietroburgo, Russia, all’Italia, colpita dal virus. Grande messaggio di vicinanza e di solidarietà, da parte del direttore generale, Mikhail Piotrovsky.  

L Con un suo messaggio video del 25 marzo 2020, trasmesso sui canali social e sul sito del Museo Statale Ermitage, il direttore generale, Mikhail Piotrovsky, ha espresso la vicinanza del suo Museo all'Italia, che, come la Russia, sta combattendo la guerra contro il virus. Il messaggio è rivolto anche a Venezia, quale sede di Ermitage Italia – centro studi e ricerche e avamposto di relazioni culturali, tra il Museo russo e il nostro Paese – e quale città legata storicamente e fortissimamente a San Pietroburgo e al suo Museo, creato, in via privata – già l’imperatore Pietro I (1672-1725) amava l’arte – dalla colta Caterina la Grande (1729-1796), a partire dal 1764, e aperto ufficialmente, dal 1852. L’Ermitage, dunque, non è aperto a visite, ma, è sempre attivo, come conferma il grande messaggio, sopra descritto, inviatoci dalla Direzione generale del Museo. In tale quadro di sentite amicizia e solidarietà, il direttore generale Piotrovsky propone un ulteriore ponte, che unisce Russia ed Italia, in nome della cultura, ossia, trasmettendo e raccontando, in diretta e in lingua italiana, dalle sale dell’Ermitage, l’arte italiana, custodita a San Pietroburgo. Un ponte, che vuole essere un messaggio di amicizia , un modo per rendere concreto, di fronte al dramma di questi giorni, il supporto spirituale di quel Museo, che conserva un patrimonio inestimabile di capolavori dell'antichità e dei maggiori maestri italiani: da Raffaello a Leonardo, da Giorgione a Tiziano da Michelangelo a Canaletto, da Caravaggio a Canova. Mikhail Piotrovsky: “ Raccontando dell'arte italiana, all'Ermitage vorremmo esprimere la nostra solidarietà ai nostri amici e a tutti gli italiani, che, come noi stanno affrontando oggi l'epidemia. Non è la prima sciagura, nella storia dell'Italia e della Russia, ma, ce la faremo . L'arte aiuta a vivere e a sopravvivere e proprio la storia italiana lo conferma perfettamente . S aremo felici, se i nostri amici, con cui, non perdiamo mai i contatti, sentissero un po' di quel calore, che da sempre irradia l'Ermitage , il quale lo irradia, per tutti e lo sentiamo particolarmente nelle nostre sale italiane , piccola parte d'Italia, qui, sulla costa Baltica, nella Venezia del Nord" . Ringraziando, il Museo, il suo Direttore e Ermitage Italia, per l’iniziativa, definita “splendida”, l’ambasciatore d’Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, ha affermato: ” Le 302 opere di pittura italiana, conservate all'Ermitage, costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un antichissimo ponte culturale tra Italia e Russia, che si è sempre più consolidato, nel corso degli anni attraverso mostre e scambi promossi, con le più importanti Istituzioni museali italiane. Sono certo che, al termine di questo momento difficile, la nostra collaborazione troverà un più forte slancio " . La prima diretta ha avuto luogo, con una passeggiata, giovedì 26 marzo, partendo dalle Sale Nobili del Palazzo d'Inverno, che ospita il Museo, essendo stata seguita, da più di 11.000 persone, avendo proposto più di 160.000 visualizzazioni. Ha condotto la visita, in lingua italiana, Olga Macho, capo del settore per l’Educazione pubblica, presso l’Ermitage, la quale così si è espressa: “ È un evento molto importante per noi. Vorremmo dare una mano ai cittadini d’Italia, che vivono, oggi, un periodo non facile. Non possiamo prestare Loro un aiuto medico o finanziario, ma, desideriamo fare almeno qualcosa, per abbellire questo duro momento, attenuandolo con la bellezza infinita dell’arte. Sono, queste le nostre parole di sostegno morale, volte a tutti gli Amici dell’Ermitage, in Italia, ai nostri collaboratori del Centro Ermitage Italia, a Venezia, e assolutamente a tutti i Cittadini italiani. È il nostro modo, per dirvi che siamo insieme a voi…”! Sentite, amichevolissime e graditissime le parole del direttore Piotrovsky e della signora Macho, nonché straordinaria l’iniziativa d’introdurre, attraverso socials ed email, gli appassionati italiani nel Tesoro dell’Ermitage, proponendo il possibile meglio della Pittura italiana, ammirando la quale, colori e stili, nonché approfondendone la storia, lo spettatore italiano, trova soddisfazione e sollievo, dimenticando, almeno in parte, il terribile tema “virus”. Un grande pensiero, quindi, dall’Ermitage, che profondamente rafforza le relazioni, da secoli in essere, fra Russia ed Italia, nella speranza di un avvenire migliore. Pierantonio Braggio