Dalla gemellata Hangzhou, Cina, messaggi d’incoraggiamento, ed iniziative locali a supporto di Verona. Ricevute anche migliaia di mascherine.

Non solo, Hangzhou è in costante contatto con Verona, talché, oltre a mandare un caldo messaggio – firmato dall’alto funzionario, Zhou Jiangyong – al sindaco Sboarina, auspicando la vittoria sul Corona virus e inviando a Verona migliaia di mascherine, ha realizzato un’iniziativa particolare, nel suo proprio territorio, attraverso l’Azienda Trasporto pubblico locale. Un autobus di servizio, il N° 1314, è stato dedicato completamente a Verona e all’Italia, dal 23 marzo 2020, dopo essere stato completamente dipinto, con i tre colori della bandiera italiana, munito della scritta “Forza Italia”, anche in lingua cinese, di una raffigurazione dell’Arena e delle parole, dalla pucciniana opera Turandot, ambientata a Pechino, atto II, che suonano: Vattene, o notte! Tramontate, stelle! Sparite, stelle! All’alba, vincerò, vincerò, vincerò! Tutto, per fare conoscere Verona ai cittadini di Hangzhou e per fare sentire a Verona la loro vicinanza. Mentre ringraziamo, anche noi, Hangzhou, esprimiamo l’auspicio, che il presente, pesante, terribile momento, passi rapidamente ad una storia, in vero, da dimenticare, permettendoci di riprendere gli amichevoli contatti e di avviare rapporti sempre più stretti, con Hangzhou. Un riconoscente pensiero a Roberto, Verona Vale, Verona, e a Mr. Alex Lin, Country Manager (Italy – Malta) , China Telecom (Europe) Limited, Milano, che ci hanno segnalato la piacevole sorpresa, accompagnata dalla frase di Mr. Lin, che sottolinea, come “l’Italia sia uno dei Paesi europei più profondamente colpiti dal Corona virus e come tale fatto abbia profondamente commosso il popolo cinese”.

Pierantonio Braggio