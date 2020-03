Coronavirus a Verona e provincia: Ecco gli ultimi dati aggiornati al 30/3

Continua il servizio di aggiornamento dei dati sintetici per Verona e provincia. Ciò che troverete in questa pagina sta a dimostrare che la nostra sanità riesce a fronteggiare la situazione con lo sforzo di tutti noi. I malati che devon pensare che molto probabilmente se la caveranno, che il personale sanitario che nello sforzo che sta facendo ha dalla sua parte tutto il popolo. Anche i cittadini contribuiscono a risolvere il problema se fanno di tutto per evitare di contagiarsi, anche oltre le regole formali ed i continui e a volte agghiaccianti inviti. Basta isolarsi il più possibile, disinfettarsi e disinfettare quello che entra in casa o fargli fare un po' di quarantena in un angolo della casa.

Bollettino del 30 marzo ore 10

Salgono a 1982 i casi di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona 49 casi in più rispetto a ieri sera. Fonte Regione Veneto nel report delle ore 9.00. Si aggrava il bilancio dei morti, che ora sale a 126: 5 decessi nelle ultime ore, che si sono verificati tutti all'ospedale di Borgo Roma. I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 593 480 in reparto 113 i pazienti in terapia intensiva: 24 Borgo Roma, 34 Borgo Trento, 8. Legnago, 10 Negrar, 20 Villafranca, 11 Peschiera 6. San Bonifacio. I dimessi veronesi ad ora sono 160. In totale, nella Provincia di Verona, sono 3392 le persone in isolamento domiciliare. Intanto sono saliti a 8724 i contagiati in Veneto 1633 ricoveri in reparto, più 356 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 413 le persone decedute e 747 i dimessi in Veneto