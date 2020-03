Raggiunsero Cape Cod, Massachussets, l’11 novembre 1620, dove fondarono la loro “Colonia Plymouth”. Le Isole Vergini Britanniche hanno posto in circolazione una moneta celebrativa dell’evento da 1$, in cupro-nichel, nella foto, riproducente, appunto, il galeone Mayflower. Ha coniato il pezzo la Pobjoy Mint Ltd., Kingswood, Regno Unito.

Pierantonio Braggio”