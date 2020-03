50 mln di risparmi italiani alla Tunisia per sostenere le loro imprese, intanto scoppia la rabbia a Palermo

Finalmente solo sanzioni e non reati per chi vìola le regoleMala tempora currunt. C'è da piangere e da scommettere sulla tenuta di questa Europa matrigna e sul tessuto sociale del nostro Paese. In Europa stop ai corona bond in Italia dopo i fatti di Palermo, sparuti gruppi spontanei annunciano rivolte di piazza. Sui social impazzano video di persone ridotte alla fame che assaltano supermercati e gente che protesta con le forze dell'ordine per le limitate libertà introdotte dal DPCM. Altri video invece mostrano reazioni insofferenti dei cittadini rispetto alle regole. In questo momento, invece, bisogna stare a casa il più possibile e se si esce prudenza per se e gli altri. E' doveroso impedire il contagio per cui stiamo a casa. Ma persuasi non con i militari fuori dalle porte, che anche loro si ammalano come i medici e gli altri addetti che mantegono attiva l'Italia . Poi oltre al tragico conteggio dei morti si assiste alla varia umanità italica.Dal magistrato che vuole andare, giustamente, a pregare in Chiesa, da solo, fermato e poi lasciato andare; al pescatore isolato in quel di Milano che voleva rilassarsi; alla moglie bloccata perchè in pigiama inseguiva il marito presso l'amante, alla signora che doveva fare sesso per insoppromibili esigenze ed è stata bloccata prima di raggiungere l'amato.