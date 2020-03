Scaffalature, soppalchi e magazzini: le proposte di Metalsistem Italia

Gli scaffali componibili in metallo, pratici ed economici, possono essere realizzati anche su misura e personalizzati secondo le diverse esigenze e le dimensioni dello spazio di destinazione, con la possibilità di essere implementati, ampliati e modificati, successivamente e in qualsiasi momento.

Le scaffalature e le strutture metalliche realizzate da Metalsistem Italia rappresentano un valido strumento per tutte quelle aziende che intendano arredare il proprio magazzino con un sistema pratico ed economico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza.

Strutture metalliche per arredare gli spazi commerciali

Gli scaffali in metallo di Metalsistem Italia sono un’ottima soluzione per arredare negozi, showroom e spazi commerciali, sono disponibili in diverse misure e possono essere integrati con vari accessori e complementi, anche in seguito all’installazione.

Questo tipo di scaffalature metalliche componibili è da considerarsi un complemento di arredo funzionale e flessibile, perfetto anche da lasciare in vista e ideale nei grandi spazi commerciali, come i supermercati, e facilmente implementabile con accessori di diverso tipo, da scegliere secondo il contesto di utilizzo.

Ogni scaffalatura viene fornita completa di una tabella che riporta il carico massimo dei ripiani e il numero di serie, è possibile scegliere tra diverse varianti, più leggere o più pesanti e resistenti, sempre con il vantaggio della modularità e del massimo adattamento all’ambiente di destinazione.

Un'altra soluzione sicuramente vantaggiosa proposta da Metalsistem Italia per le superfici particolarmente ampie è costituita dai soppalchi metallici: si tratta di strutture complesse che possono essere montate rapidamente e con relativa facilità, permettendo, con un costo limitato e senza interventi di muratura invasivi, di ampliare la superficie usufruibile di un magazzino.

I soppalchi industriali si montano con un sistema ad incastro, vengono ancorati al pavimento e sono composti da una serie di elementi in acciaio zincato, le strutture sono disponibili anche nella versione verniciata a polveri, con una ricca scelta di colorazioni.

È possibile completare la struttura del soppalco con una vasta gamma di accessori, quali possono essere corrimano, parapetti, ringhiere, scale e cancelli. In base ai diversi modelli, i soppalchi arrivano a sopportare anche carichi molto pesanti, fino a 1500 quintali / metro quadro. Il montaggio viene effettuato da operatori specializzati, nell’osservanza delle normative di sicurezza.

Magazzini automatici per lavorare con rapidità e sicurezza

I magazzini automatici realizzati da Metalsistem Italia sono strutture che consentono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile e sviluppare l’area usufruibile verso l’alto, limitando al minimo le dimensioni delle corsie, grazie alla presenza di un sistema automatizzato di prelievo e stoccaggio delle merci.

Con questo sistema, il magazzino può essere gestito senza che sia necessaria la presenza di personale, evitando quindi qualsiasi tipo di rischio, a garanzia della massima sicurezza. Inoltre, i magazzini automatici, in quanto considerati simili a qualsiasi altro impianto o macchinario, permettono alle aziende che ne fanno uso di poter accedere ad importanti agevolazioni fiscali.

Anche i magazzini automatici vengono proposti in diverse varianti, con la possibilità di arrivare fino a 25 metri di altezza per realizzare una struttura completa di ingresso, lucernari, sistema di illuminazione e così via. Questo sistema consente di ridurre i costi, grazie ad una ridotta necessità di interventi di edilizia e muratura, oltre al vantaggio della rapidità di costruzione e della possibilità, come si è detto, di sfruttare totalmente gli spazi.

I magazzini sono assistiti e movimentati con la presenza di sistemi trasloelevatori, che provvedono ad automatizzare completamente l’ingresso e l’uscita delle merci in magazzino, offrendo non solo la massima rapidità ma anche un’estrema precisione nel lavoro.