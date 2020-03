CORONAVIRUS. L’ASSESSORE ZAVARISE DESTINA 450 MASCHERINE AI TASSISTI

Sarà la Cooperativa stessa a distribuire guanti e mascherine ai tassisti associati, in maniera proporzionale ai turni di lavoro, e anche a quelli non associati.

“Grazie a Ferrabini per questo bel gesto – ha detto Zavarise -. La solidarietà che tanti veronesi stanno mettendo in campo è segno di una comunità forte e coesa. Queste mascherine e dispositivi di protezione sono omologati per l’uso sanitario e garantiscono quindi una solida barriera protettiva contro il contagio. Il mio pensiero va a tutte le categorie economiche che in questo momento sono particolarmente esposte. A tutte stiamo cercando di dare risposte e di garantire il nostro massimo supporto e sostegno”.