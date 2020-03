Banco BPM mette a disposizione 3 miliardi di euro a sostegno delle aziende colpite dall’emergenza del Coronavirus

Al plafond potranno aderire aziende appartenenti a tutti i settori di attività economica senza limiti dimensionali di fatturato e operatori del Terzo Settore; nella valutazione delle richieste, che seguiranno un iter accelerato, si darà priorità a chi opera in quei settori di attività e in quelle filiere produttive che hanno subito un maggior impatto dall’emergenza o che sono direttamente coinvolte nella gestione della stessa.

In particolare, le aziende potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di particolare favore della durata fino a 24 mesi con un preammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi.

Il plafond rientra nell’ambito di un’attività più ampia di sostegno alla clientela e ai territori che Banco BPM sta realizzando anche in coordinamento con le iniziative di Sistema - ad esempio, il supporto alle esigenze derivanti dalle prossime scadenze di pagamento – e per il tramite delle proprie fondazioni Banca Popolare di Lodi, Creberg, Banco San Geminiano e San Prospero e dall’Associazione Popolare Crema per il territorio.

“Il nostro ruolo di banca di riferimento per l’economia dei territori ci impone, in questo momento così difficile e incerto, di rendere disponibili nel più breve tempo possibile risorse supplementari necessarie a sostenere il tessuto socio-produttivo del nostro Paese. - dichiara Giuseppe Castagna, Amministratore delegato di Banco BPM - Attraverso specifici presidi, stiamo seguendo giorno dopo giorno l’evolversi della situazione con l’intento di attuare tutte le misure possibili per supportare i nostri clienti, le imprese e la comunità. Con la costituzione di questo plafond da 3 miliardi di euro intendiamo offrire un aiuto concreto a supporto della liquidità delle aziende, duramente colpite dall’emergenza, con l’obiettivo di sostenerne l’attività per tutto il tempo che sarà necessario, anche attraverso le ulteriori iniziative che si renderà utile definire - conclude Castagna.