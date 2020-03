Regione Veneto. 40 mln di euro per contributi alla Piccole - Medie Imprese.

“Con quest’ultima delibera, arriviamo a quasi 40 mln di euro di contributi alle PMI per questi Bandi – spiega l’assessore allo Sviluppo economico ed Energia, Roberto Marcato – la delibera, infatti, garantisce lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento di tutte le imprese risultate idonee, che hanno partecipato al Bando. Un Bando sul quale, inizialmente, avevamo stanziato 16 milioni di euro, ma, vista la grande risposta parte delle aziende, lo scorso ottobre, abbiamo provveduto, ad aumentare di oltre 11 milioni 453 mila euro la disponibilità, fino ad arrivare questo provvedimento, che mette ulteriori 12 milioni a disposizione”. “È una scelta, che consente di dare ossigeno alle nostre imprese, in un momento davvero difficile, per tutti; anche questo è un segno di quanto la Giunta regionale sia vicina al mondo delle imprese e si impegna a sostenerlo, in attesa delle necessarie risposte e di azioni forti, da parte del Governo centrale”, ha concluso Marcato. Una scelta importante, costruttiva, specie in un oggi, schiacciato dalle esigenze e dai sacrifici inevitavili, per porre un freno alla diffusione del terribile Corona virus. Sostenere l’impresa, significa creare benessere.

Pierantonio Braggio