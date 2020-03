PIEROConfesercenti, Verona. Iniziativa benefica, contro il Corona virus, in collaborazione con 99IDEE, VeronaSocial ed AvesA.

e la consapevolezza della nostra forza interiore, alla fine la batteremo. E' un momento difficile per tutti, ma dobbiamo saper guardare avanti”! A tutela dell’iniziativa e della nostra credibilità, la finalità benefica a favore delle varie Associazioni del territorio, viene supervisionata e garantita dallo Studio Legale dell’avvocato Alessandro Pierobon, che ringraziamo per aver messo a nostra disposizione la sua professionalità e competenza nel seguire il progetto e che cercherà di mettersi in contatto con Comuni, Associazioni ed Enti particolarmente colpiti per testimoniare anche a loro la nostra vicinanza con della solidarietà concreta. Il direttore di Confesercenti Verona, Alessandro Torluccio: “Confesercenti è sempre stata in prima linea e attraverso la propria rete di associati è convinta che l’iniziativa voglia guardare avanti, assumendosi il ruolo di garante per assicurare che i proventi raccolti vadano distribuiti alle associazioni benefiche coinvolte, in sinergia totale con i suggerimenti che riceveremo anche dal Comune di Verona”. L’assessore alle Attività Economiche del Comune di Verona, Nicolò Zavarise: “Questa è una iniziativa coraggiosa che lancia un messaggio che deve essere chiaro a tutti: sconfiggeremo il virus e ripartiremo! Sarà necessaria la volontà di tutti per tornare a quella normalità che ora sembra esserci stata rubata da un nemico invisibile e inquietante, ma arriverà presto il tempo per rialzarsi e per tornare a godere delle meraviglie della nostra città! Sono sempre state numerose le attività svolte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Confesercenti, che ringrazio per essersi resa sempre disponibile, e sono sicuro che continueremo a mettere in campo idee e progetti già all'alba della ripartenza, all'insegna della nostra identità e dei nostri valori.” Conclude Alessandro Dusi: "Un ringraziamento anche ad Alex Camara di VeronaSocial, che si occuperà della capillare diffusione social del nostro progetto". Grazie a tutti loro e a chi aderirà: riusciremo a vincere insieme questa battaglia! Questo il comunicato di Confesercenti, Verona, nel suo completo contenuto, augurando agli Organizzatori del progetto che lo stesso abbia successo, nell’interesse d’una comunità, scossa da un’infezione senza precedenti, ma, che, comunque, dobbiamo vincere.

Pierantonio Braggio