Sabato mattina a San MArtino B.A. in tempi di corona virus.

Sono arrivate le nuove disposizioni e tutti sono ligi e rispettosi nell'applicarle. Alemno così pare. Il paese sembra deserto e solo dopo qualche minuto un'auto è passata , cosa assolutamente innaturale per un paese come San Martino. Tutti forse è un'ipotesi ma certametne il messaggio di stare in cas è passato, davanti ai supermercati aperti c'è la fina , si entra contingentati e attenti elle regole di anticontagio. Che poi la stampa citi un caso o un'altro, isolati e forse in regola, fa comodo per la notizia, Eppure vedete i dati che abbiamo pubblicato sulla situazione contagio a Verona ed in Veneto , non sono confortanti. Quindi qualcosa non va, qualcosa che ancora non si è riusciti a comprendere. Ora stiamo attenti e senza che arrivino altre indicazioni dalle autorità cerchiamo di essere più prudenti .