BOTTEGA LANCIA L’ELISIR AMARO ERBE ALPINE

L'attività di Bottega non si ferma, anzi in questi giorni in cui tutti vivono in maniera strana e diversa, l'azienda di Godega di Sant'Urbano non solo continua la produzione dei suoi vini, delle sue grappe e dei suoi liquori ma propone anche qualcosa di nuovo come Elisir Amaro Erbe Alpine, un prodotto fortemente legato al territorio e ai suoi frutti, che prevede l'impiego di circa 30 botanical, tra erbe alpine, fuori, spezie e bacche, quali genziana, assenzio, melissa, ginepro, anice stellato, pino mugo, ortica, sambuco, timo, menta, mora, lampone, ribes, mirtillo. E' un amaro dal carattere forte che sviluppa una gradazione alcoolica di 21% vol. Il nuovo liquore di Bottega si caratterizza per il colore ambrato e per il bouquet complesso, che richiama spiccate note di erbe alpine e delicati sentori di sottobosco, in prevalenza muschio, mirtilli e more.