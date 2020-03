///Abbiamo le “mascherine antivirus”, made in Veneto…! Le ha presentate il presidente Luca Zaia ed il solerte produttore Fabio Franceschi.

La mascherina, dall’aspetto inedito, è realizzata, con un “tessuto non tessuto”, è consistente, morbida, resistente all’umidità, a elevata capacità di barriera, è facile da indossare, anche per gli anziani, utilissima per la protezione delle persone, nell’ambito della vita quotidiana. Zaia ha annunciato che la nuova mascherina sarà distribuita da Protezione Civile e Volontari, in confezioni da 10 a 20 pezzi, in punti particolarmente adatti, a creare un’osmosi di diffusione, su tutto il territorio, per esempio, anche fuori dagli ospedali, ai visitatori, che vi arrivano privi di protezione, nei supermercati, e nella rete commerciale, ancora aperta. Si producono già 500-700.000 mascherine, al giorno (800 mila ne sono già state prodotte), ma, “in circa dieci giorni – ha detto Franceschi – siamo in grado di arrivare a 1,5 milioni al giorno”. Franceschi ha anche annunciato che due milioni di pezzi saranno regalati alla Regione Veneto, per gli usi più opportuni. “Con questa sua straordinaria generosità, e altrettanta capacità d’innovazione di processo e di prodotto – ha detto Zaia, ringraziando Franceschi – Grafica Veneta entrerà nella storia. Anche di più, che per essere la stampatrice dei romanzi di Harry Potter. Il dono di due milioni di mascherine è di vitale importanza. Se necessari, prenderemo tutte quelle che serviranno, pagandole, com’è giusto che sia”.

Pierantonio Braggio