Coronavirus a Verona e provincia: Ecco gli ultimi dati aggiornati al 19/3

Abbiamo pensato di pubblicare la sintesi dei dati per Verona: Ciò che troverete in questa pagina sta a dimostrare che la nostra sanità riesce a fronteggiare la situazione con lo sforzo di tutti noi. I malati che devon pensare che molto probabilmente se la caveranno, che il personale sanitario che nello sforzo che sta facendo ha dalla sua parte tutto il popolo. Anche i cittadini contribuiscono a risolvere il problema se fanno di tutto per evitare di contagiarsi, anche oltre le regole formali ed i continui e a volte agghiaccianti inviti. Basta isolarsi il più possibile, disinfettarsi e disinfettare quello che entra in casa o fargli fare un po' di quarantena inun angolo della casa.

Aggiornamento serale 19/3 ore 18.00

Non solo: continuano purtroppo a crescere a Verona i casi di coronavirus. La quota ha raggiunto i 718 casi, più 32 rispetto al bollettino di questa mattina. Verona con Treviso è la città che ancora una volta ha visto l'incremento maggiore nel Veneto (33 a Treviso).

Nel Veneto i casi hanno raggiunto quota 3757 (più 267).

Oggi 3 decessi a Verona





Ecco il bollettino di sintesi del 19/3 mattino:

Sono saliti a 686 i casi di coronavirus a Verona più 23 rispetto all'ultimo bollettino di ieri sera.

In Veneto il totale è di 3484 ( più 100).



1720 i soggetti in isolamento domiciliare a Verona (10124 in Veneto).



All'ospedale di Borgo Roma sono ricoverati 63 pazienti in area non critica, con un incremento di 14, 22 in terapia intensiva dove purtroppo c'è un aumento di 3 malati, mentre per fortuna non si registrano decessi dall'ultimo report.



Aumentano i pazienti anche a Borgo Trento. Ora sono 12 in area non critica (+5), mentre 22 sono in terapia intensiva (anche qui un aumento di 3 malati). Nessun decesso.

Infine in Veneto sono 771 i ricoverati in area non critica con un aumento di 80 malati dall'ultimo bollettino. 209 i ricoverati in terapia intensiva con un incremento di 8 pazienti.





Ecco il bollettino sintetico aggiornato alle ore 10.00 del 18/03/2020



Salgono a 626 i casi di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona (79 in più rispetto a ieri sera).Fonte Regione Veneto nel report di mercoledì 18 marzo.



I ricoverati nella Provincia di Verona sono 176 (125 in reparto e 51 in terapia intensiva): 46 in reparto all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento, 41 al Sacro Cuore di Negrar, 14 a Legnago, 5 all'ospedale di Villafranca, 14 a Peschiera e 2 all'ospedale di San Bonifacio. 51 i pazienti in terapia intensiva: 14 all'ospedale di Borgo Roma, 18 all'ospedale di Borgo Trento, 8 a Legnago, 9 all'ospedale di Negrar e 2 a Peschiera. I dimessi veronesi ad ora sono 32 (22 erano ricoverati all'ospedale di Borgo Roma, 6 all'ospedale di Negrar, 2 a Villafranca e 2 a Peschiera).

Il bilancio dei morti rimane a 11: gli ultimi tre decessi si sono registrati all'ospedale di Borgo Roma, all'ospedale di Borgo Trento e al Sacro Cuore di Negrar tra lunedì sera e martedì mattina. Dall'inizio dell'emergenza, sono state sei le vittime a Borgo Roma, tre all'ospedale Sacro Cuore di Negrar, una all'ospedale di Borgo Trento e una all'ospedale di Legnago.



Mentre, tra gli altri casi di positività al Coronavirus, non si sono resi necessari i ricoveri in ospedale ma è stata applicata la misura dell'isolamento. In totale nella Provincia di Verona sono 1811 le persone in isolamento domiciliare (anche non positive ma che hanno avuto contatti con dei pazienti contagiati