Borse chiuse in Italia, no meglio speculare!

Non si sentono voci in merito alla chiudura del mercato azionario. Nessuno parla di prendere provvedimenti seri. Le scuole chiuse, gli adempimenti fiscali spostati, le udienze nei tribunali sospese, servizi allapersona chiusi, invece in borsa la speculaizone può imperare come se la borsa non fosse un mercato regolamentato. Dopo i disastri della settimana scorsa quanto l'autorità non è intervenuta per chiudere la Borsa ma soltanto col provvedimento di vietare le vendite allo scoperto, questa settimana riprende il saliscendi. La nostra Borsa è nella mani inglesi, Gran Bretagna dove fino a poco tempo fa si negava l'emergenza virus riducendola ad un fatto stagionale, ma le autorità di Controllo, la CONSOB, sono italiane e italiano è il Governo che da indicazioni. Io credo che il mercato azionario dovrebbe essere chiuso fino a data da stabilire, come in alcui Paesi si sta cominciando a fare. Se lo Stato ha bisogno di piazzare i suoi bond, tenga aperto il mercato primario sui titoli di Stato riservato agli operatori istituzionali, ma non lasci campo libero in quello azionario, sono sempre aziende, sono sempre denari non rubati che vengono investiti. Ci sono aziende che con pochi capitali potrebbero cambiare governance. Per cui ci aspettiamo presto una sospensione delle attività che pur essendo "smart" intelligenti, cioè fatte da computer a casa, sono troppo influenzabili in questo momento da ogni voce, e di voci ce ne sono tantissime , tranne i provvedimenti eccezionali delle autorità di mercato.