GRAPPA SPRAY? L’HA IDEATA BOTTEGA

Tralasciando ogni commento sull'opportunità di questo tipo di comunicazione, l'azienda Bottega si sente in dovere di sottolineare la propria piena paternità riguardo a questo prodotto. Nato da un'intuizione di Stefano Bottega, è stato lanciato nell'ormai lontano 2003. “Il progetto” afferma l’imprenditore trevigiano che con i fratelli Sandro e Barbara porta avanti Bottega spa, “era basato sulla considerazione che la grappa ha un'importante valenza olfattiva e che, come tale, si apprezza pienamente attraverso la vaporizzazione. La possibilità di spruzzare il distillato per coglierne la carica aromatica, ha avuto come immediata conseguenza l'impiego della Grappa Spray, tanto in cucina per arricchire diversi piatti e svariate creazioni gastronomiche, quanto per dare un inedito tocco finale al caffè, oltreché ai cocktail e ai long drink. La nebulizzazione direttamente in bocca consente inoltre un assaggio immediato che, grazie alla carica alcolica, attiva le papille gustative, lasciando perdurare piacevoli sensazioni aromatiche. L'idea della grappa Spray, per il suo tasso di originalità e di innovazione è stata apprezzata tanto dal mercato, quanto dai media, che nel corso degli anni hanno dedicato al prodotto articoli ad hoc e servizi televisivi sulle modalità d'impiego, trasmessi dalle principali reti nazionali. In ogni caso, al di là delle proprietà igienizzanti della grappa, comuni a qualsiasi prodotto alcolico, l’azienda Bottega continua a suggerire un consumo moderato e consapevole di ogni distillato.