Coronavirus a Verona e provincia: Ecco le tabelle degli ospedali

Abbiamo pensato di pubblicare le tabelle relative ai ricoveri che troverete in questa pagina per dimostrare che la nostra sanità riesce a fronteggiare la situazione con lo sforzo di tutti noi, i malati che devon pensare che se la caveranno, il personale sanitario che nello sforzo che sta facendo ha dalla sua parte tutto il popolo, i cittadini che devono far di tutto per evitare di contagiarsi, anche oltre le regole formali. Basta isolarsi il più possibile e disinfettare quello che entra in casa o fargli fare un po' di quarantena.

Ecco l'ultimo bollettino:16/3/20 mattino

Si aggrava il bilancio a Verona. Salgono a 425 i casi di Coronavirus 61 in più rispetto al dato di ieri sera. Fonte Regione Veneto.

Il bilancio dei morti rimane a 8 ma aumenta drasticamente il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono attualmente ora 35.

I ricoverati nella Provincia di Verona sono al momento 157 (122 in reparto e 35 in terapia intensiva): .

Intanto sono saliti a 2473 i contagiati in Veneto (498 ricoveri in reparto, più 156 pazienti in terapia intensiva).