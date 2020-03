Generali, Trieste. Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, fissata per i giorni 27, 29 e 30 aprile 2020, salvo nuove normative, anti virus.

Nella citata, prevista assemblea 2020, verranno trattati i seguenti temi: A), in sede ordinaria: approvazione del Bilancio 2’19; presentazione del Bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata; destinazione dell’utile d’esercizio 2019 e distribuzione del dividendo; nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente, per gli esercizi sociali, con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022; presentazione della Relazione, sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica, in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica, in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo 2020, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione; approvazione dello speciale piano azionario per l’Amministratore delegato, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie, a servizio del piano azionario per l’Amministratore delegato, B), in sede straordinaria: approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 5 anni, dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile del piano Speciale azionario per l’Amministratore delegato; approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del piano; modifica dello Statuto Sociale, relativamente agli artt. 3.1 (sulla previsione dell’indirizzo della Sede Legale, nel Comune di Trieste), 9 (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, 33.7 (sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza), 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.10 e 28.13 (sulla disciplina statutaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione); Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020: approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano. Assemblea a parte, Generali comunica, quindi, l’avvio delle operazioni di riacquisto di azioni proprie, al servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019, che ha autorizzato, a tal proposito, l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 6 milioni di azioni proprie, per un periodo sino al 7 novembre 2020. Quanto al risultato operativo, al 31.12,19, esso ammonta a € 5,2 miliardi (+6,9%), grazie al contributo di tutti i segmenti di business: utile in forte crescita a € 2,7 miliardi (+15,7%). L’utile netto normalizzato ammonta a € 2,2 miliardi. Escludendo l’onere one-off di € 188 milioni dell’operazione di liability management relativa al riacquisto di titoli subordinati, l’utile netto normalizzato si attesta a € 2,4 miliardi (+6,6%). Migliore raccolta netta Vita tra i peer a € 13,6 miliardi (+19,6%). Riserve tecniche Vita, in crescita a € 369,4 miliardi (+7,6%). Il New Business Margin si conferma a ottimi livelli a 3,89% (- 0,49 p.p.). Nel settore Danni, i premi lordi raggiungono i € 21,5 miliardi (+3,9%). Combined Ratio a 92,6%, il migliore tra i peer. Grazie all’andamento positivo dei segmenti Vita e Danni, premi lordi complessivi ammontano a € 69,8 miliardi (+4,3%), di cui € 15,2 miliardi a valenza sociale e ambientale. L’utile dell’Asset Management sale a € 280 milioni (+19%). Ottima, quindi, la posizione di capitale, con Regulatory Solvency Ratio a 224% (217% FY2018, +8 p.p.). Proposto un dividendo, per azione, pari a € 0,96, in crescita del 6,7%, rispetto agli € 0,90 della cedola staccata per l’esercizio 2018. Pierantonio Braggio