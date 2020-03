Il virus venuto dal nulla. Opinioni e coincidenze a futura memoria

Se le grandi organizzazioni militari studiano da anni ipotesi di guerre batteriologiche per prevenirle o diffonderle, dipende dagli scenari immaginati, non da meno qualcuno raccoglie dalla rete sputni qua e là e mettendoli in un certo ordine offre ipotesi inquietanti su come è nato il corona virus. Alcuni autori intervistati o postati in rete, di cui rapidamente i media principali si dimenticano e su cui cade il silenzio, offrono ipotesi di cui discutere. E questo discutere non è solo un fatto di esercizio di logica ma anche di presa di coscienza. Ora, lo sappiamo, dobbiamo stare in cas il più possibile. Dopo voci discordanti ora la situazione è più chiara: se si sta in casa il virus misterioso nato in Cina da strani accoppiamneti genetici in cui sembrano coinvolti, pipistrelli, serpenti, uonimi e donne, si batte. Riportiamo un link su you tube ( https://youtu.be/PGVBGh32f-s) a cura di uno scrittore Roberto QUAGLIA che offre interessanti ipotesi. Tali sono per noi, anche perchè qualche notizia nel frattempo è andata precisandoci, ma non di meno son tesi interessanti da non prenderle per dogmi; sono una serie di ragionamenti verosimili per chi volesse in questi tempi di quarantena forzata, volare con la fantasia. Forse tra qualche anno avremo più risposte, ma intanto stiamo sul chi va là, chiusi in casa ma attenti a non farci ridurre ancora le nostre libertà fondamentali.