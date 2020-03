Valdegamberi: Importante azienda cinese donerebbe al Veneto materiale sanitario

Corona virus: la preoccupazione sta assalendo tanti cittadini veneti ma ognuno è bene che cerchi di fare quello che può. C'è chi aiuta la sanità veneta standosene il più possibile in casa, isolandosi nel rispetto delle norme prescritte dal DPCM, e chi, come Stafano Valdegamberi, forte delle sue conoscenze personali, è riuscito a contattare un'amministratore italiano di una grande azienda di Stato cinese per far donare alla sanità veneta materiale idoneo a combattere questa infestazione virale. Questa figura attraverso un messaggio, che ha raggiunto Valdegamberi nella notte, a quanto pare si impegnerà a far giungere direttamente alla Sanità veneta questo materiale scavalcando la burocrazia italiana ed europea. A quanto pare la strada percorsa sarebbe quella di contatti diretti tra la Regione Veneto e il Consolato cinese a MIlano che seguirebbe tuto l'iter necessario a far giungere il materiale. Crediamosia un buon esempio di collaborazione con la nostra Regione, quando ci sono altri Stati, in specie i nostri fratelli europei, che bloccano merci sanitarie a noi indirizzate o che ci impediscono di comprarle. Ecco che attraverso conoscenze personali si riesce a far ottenere gratis materiale che nelle USLL del Veneto sembra merce assolutametne rara, ma che è indispensabile per una corretta gestione della pandemia. Speriamo che questa primessa si materializza quanto prima, e ancora una volta un ringraziamento va a tutti glioperatori sanitari che son in prima linea , ma anche a tutti coloro che, interpretando corretamente la necessità di non contagiare i parenti e gli amici, rispettano le regole di igiene sanitaria imposteci aiutano la Sanità Veneta.