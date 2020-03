Lotta al Corona virus… Fondazione Cariverona interviene, con 9mln di euro.

Ulteriori 6 mln di euro sono, destinati ad impegni contributivi in essere, saranno liquidati agli Enti del territorio, mentre è stato fissato l’impegno di 2 mln di euro, per lo sviluppo, con l’Università di Verona, di un progetto di ricerca, dedicato alla conoscenza del Covid-19 e dei fenomeni pandemici. “Quello che ci pare urgente – ha detto Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cariverona – è, per un verso. garantire un sostegno atto a contrastare le conseguenze, prodotte dall’emergenza Corona virus, in particolar, a sostegno dell’impegno eccezionale, richiesto alla Sanità locale, ed in base alle priorità identificate, dalle istituzioni sociali tra loro coordinate, affinché intervengano a sostegno dei più fragili. Immettiamo liquidità, anche nel sistema del terzo settore, per non consentire che si arresti l’essenziale macchina della solidarietà. Sull’altro versante, che riteniamo fondamentale, quello degli interventi causali, ci appare fondamentale colmare, al più presto, il gap di conoscenza che abbiamo verso questi fenomeni pandemici. Per questa ragione, abbiamo stanziato un consistente fondo di 2 milioni di euro, per l’attività di ricerca, che svilupperà, in quest’ambito, l’Università di Verona. Sono impegni rilevanti, che ci assumiamo, per confermare la vicinanza della Fondazione ai territori e alle comunità di riferimento”.

Pierantonio Braggio