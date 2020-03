Associazione Nazionale Alpini, ANA, Milano. Messaggio del presidente Favero agli Alpini.

“Cari Alpini e associati all'ANA, la nostra Italia e noi con essa, stiamo vivendo un momento difficile, che richiede, da parte di tutti, grande disponibilità e senso del dovere. Oggi, più che mai, comprendiamo quanto sia importante il senso dello Stato, l'unità della Patria, il rispetto delle regole e quanto utile sia stato, per questo, il servizio di leva e quanto lo sarebbe ancora per i nostri giovani. L'ANA, come sempre, si atterrà, anche in questa circostanza, alle disposizioni delle autorità competenti nazionali, regionali e comuna, come abbiamo ribadito, nelle circolari inviate ai Presidenti di Sezione, relativamente alla convocazione di assemblee, raduni e manifestazioni. A oggi, l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato dal Governo, vieta qualsiasi manifestazione, fino al 3 aprile prossimo, salvo successivi provvedimenti. Per la nostra Adunata Nazional, prevista a Rimini-San Marino, dal 7 al 10 maggio, ogni decisione sarà presa, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive della regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini, cui ci atterremo, senza voler prevaricare, con decisioni autonome, ruoli e competenze. Tutto questo, per ribadire che l'ANA e i suoi associati, si attengono alle disposizioni, anche le più dure, senza anticipare autonome decisioni, come ogni buon cittadino dovrebbe fare. Permettetemi di ringraziare tutti i nostri Volontari, la nostra Protezione Civile e Sanità Alpina, che fin dal primo momento di questa emergenza del COVID-19, si sono messi a disposizione, fornendo la loro preziosa opera, a servizio e supporto delle varie necessità. Chiudo con un invito a tutti di fare la propria parte, sapendo rispettare ruolo e funzione, assicurando che da parte dell'ANA e mia, in particolare, sapremo prendere le decisioni di competenza, in questa emergenza, con tempestività e nel rispetto delle disposizioni emanate. Auguro, a quanti sono stati colpiti dal COVID-19, una pronta guarigione, con un pensiero e una preghiera, per quelli che purtroppo non ce l'hanno fatta”. Un forte, fraterno appello e offerta di disponibilità – che, del resto, mai mancano, con massima sensibilità, da parte degli Alpini-Volontari di tutto il Paese – per essere di aiuto a un’Italia, in forte bisogno ed alla quale auguriamo di potere superare, al più presto, la devastante infezione, che la colpisce, con rinnovato vigore e con la collaborazione di tutti.

Pierantonio Braggio