Per la lotta al Coronavirus, giungono a Regione Veneto “tante offerte di sostegno alla Sanita”! Aperto conto corrente della Regione.

Così, il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, che ha annunciato l’attivazione di un conto corrente della Regione, per convogliare le offerte di aiuto, che si stanno palesando, da parte dell’intera società veneta. Tale conto corrente è caratterizzato, dalle seguenti coordinate, da indicare alla banca, all’atto del bonifico: IBAN: IT 71 V 02008 02017 000105889030. Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto. Ancora Zaia: “È bene che le donazioni vengano dirottate su un unico conto corrente, che ho fatto istituire, e del quale, come per Vaia, vi renderemo conto puntualmente e con la massima trasparenza. Grazie a tutti”! Bella notizia, che dimostra come, nei casi più difficili, che mettono alla prova un popolo, fiducia, generosità e senso di collaborazione e di solidarietà, emergano, con sollecitudine ed alta sensibilità.

Pierantonio Braggio