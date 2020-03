GRUPPO BENETTI: chiusura volontaria “Un dovere come cittadini e imprenditori”

I negozi: Gioielleria Benetti, Ottica Benetti, Okkio, Nove25 Xvision e DoDo Store chiusi fino a data da definirsi per fermare la diffusione del contagio.

"Abbiamo deciso di chiudere tutti i nostri punti vendita poiché riteniamo sia doveroso salvaguardare la salute dei nostri collaboratori, i nostri clienti e tutte le loro e nostre famiglie. - ha sottolineato Roberto Benetti - Dobbiamo anche noi fare la nostra parte come cittadini e come imprenditori, non ci occupiamo di beni di primaria necessità e siamo consapevoli che in questo momento la cosa migliore e più giusta da fare per la nostra città è quella di restare chiusi”.

In città, come in altre province d'Italia questo tipo di decisione sta prendendo sempre più piede. Infatti, nella vicina Brescia, non più tardi di ieri oltre 60 locali e negozi del centro hanno deciso di chiudere per contenere appunto l'emergenza.