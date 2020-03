PAM PANORAMA PENSA AI CLIENTI E AI PROPRI DIPENDENTI

Una serie di norme che di focalizza sul senso di responsabilità e sulla necessità di utilizzare le massime cautele possibili e la scrupolosa osservanza delle regole di prevenzione. “Iniziamo con il dire” affermano i vertici del gruppo di Spinea, “che tutti i dipendenti dei supermercati Pam Panorama sono dotati di mascherine in arrivo in queste ore e, ovviamente, di guanti. All’ingresso di ogni singolo punto vendita un cartello fornisce le prime indicazioni comportamentali cui attenersi. Sono state predisposte postazioni in cui viene offerto un gel igienizzante per disinfettare le mani. Altri detergenti per la detersione dei manici dei carreli e dei cestini”. E’ stata saggiamente prevista una particolare tutela alle casse che richiede, tramite cartellonistica, di evitare lo stazionamento fronte operatore e il disbrigo delle operazioni di pagamento nella parte finale della cassa, sul lato scivolo merci. Al fine di supportare l’economia del paese Italia e le famiglie che vivono nel territorio italiano è stata definita una campagna di comunicazione che promuove verso la clientela l’acquisto di prodotti provenienti da produzioni site nel territorio italiano. Inoltre in ottica di responsabilità sociale il servizio di consegna a domicilio laddove attivo, sarà gratuita per la clientela over 65. Pam Panorama, inoltre, garantisce l’approvvigionamento delle merci che risulta regolare. (g.n.)