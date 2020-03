Valpolicella Benaco Banca, Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise e Confiditer: misure immediate per supportare le Pmi di commercio e turismo

Due sono le misure destinate alle aziende con sede nelle zone di competenza delle due Bcc, che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale per l'avvio di tali procedure: la prima riguarda finanziamenti a medio lungo termine per esigenze di liquidità derivanti dall'emergenza sanitaria, con un importo massimo di 100mila euro; la seconda concerne l’apertura di credito in conto corrente a scadenza fissa per un importo massimo 30mila euro.



Entrambe le misure sono rivolte al settore Alberghiero, Extra-alberghiero, Pubblici Esercizi, Intrattenimento, Agenzie di Viaggio, Trasporti persone, Scuole Private e Commercio al dettaglio e all'ingrosso.





Questi provvedimenti vogliono essere un segnale positivo e di vicinanza alle aziende. L’importo massimo finanziabile è legato ai costi fissi che le aziende dovranno sostenere nei prossimi mesi.

Il settore turistico ricettivo è il primo che ha risentito dell’emergenza Coronavirus. Oltre alle molte cancellazioni, si aggiungono le mancate prenotazioni per tutto il periodo pasquale, normalmente già a buon punto in questa parte dell'anno e in previsione anche per quello dei mesi successivi.

In una nota, i Presidenti di Valpolicella Benaco Banca Franco Ferrarini e di Banca Veronese Gianfranco Tognetti hanno sottolineato la risposta delle Bcc alla complessità e alla difficoltà della situazione attuale, per non far mancare il sostegno alle realtà produttive operanti sul nostro territorio.

“Le nostre PMI - hanno evidenziato i due Presidenti delle BCC col Presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena ed il Presidente di Confiditer Paolo Artelio - hanno bisogno di un aiuto concreto e il sistema produttivo non si può fermare”. Per questo le banche, assieme a Confcommercio e Confiditer hanno messo in atto queste misure straordinarie.

“Le nostre filiali sono a disposizione per ogni domanda e chiarimento, nella speranza che questo periodo di complessità e di difficoltà trovi velocemente una conclusione positiva. Le due Bcc valuteranno, inoltre, le stesse misure anche per le aziende di altri settori economici che hanno subito perdite a causa del virus”.