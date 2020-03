IBIZA E AMMAN I NUOVI PROSECCO BAR DI BOTTEGA

Le richieste di partnership per dar vita a questi locali, che solitamente non sono meno di 150 mq, crescono sempre più e, visto il successo ottenuto e i numeri economici cospicui, gli spazi Bottega si ampliano a dismisura. Ibiza e Amman, praticamente fino a 3 mesi orsono, non erano nemmeno sulla carta. Così Windsor, altra località, dove fra tre settimane si aprirà un altro locale. Entro il 2020 erano previste 5 o 6 aperture ma al ritmo attuale saranno non meno di una dozzina. Si parla di Johannesburg, Lisbona, Praga, Londra, Toronto e di due in Italia, su cui l’azienda tiene il massimo riserbo, Attualmente i Bottega Prosecco Bar operativi sono 21. Si iniziò nel 2014 con un primo spazio sul ponte della nave da crociera scandinava Cinderella, poi vennero Gibilterra, Guernsey, Seychelles, Seul, Tokyo, Roma, Bologna, Varna, Burgas, Stoccolma ed altri.