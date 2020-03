CASAVO CRESCE ANCORA E PORTA L’INSTANT BUYING IMMOBILIARE A VERONA

L’instant buying immobiliare arriva anche a Verona. A poco più di due anni dalla nascita, la startup Casavo sarà infatti operativa anche nella città scaligera, la sesta in Italia dopo Milano, Roma, Firenze, Torino e Bologna. Da oggi, anche i cittadini veronesi potranno quindi usufruire dell’innovativo servizio di instant buying immobiliare portato in Italia da Casavo, che consente di vendere il proprio immobile in meno di 30 giorni, con un massimo di due visite.

Fondata a settembre 2017 da Giorgio Tinacci (28 anni), Casavo ha raccolto oltre 100 milioni di euro di capitale, risultando la startup più finanziata in Italia nel 2019* e quella ad aver raccolto più capitale nei primi due anni di attività. Ad oggi ha effettuato oltre 450 acquisizioni immobiliari, per un valore di 120 milioni di euro, mentre il team è cresciuto fino a oltre 100 persone e più di 1.000 agenzie immobiliari hanno aderito al network Casavo a Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Recentemente ha iniziato a operare anche sul mercato immobiliare spagnolo. Alla base del successo c’è un algoritmo di proprietà che consente di valutare in tempo reale il valore di un immobile, assicurando il giusto prezzo di mercato.

Casavo è il primo “instant buyer” in Italia, offre uno straordinario valore aggiunto sia ai venditori che agli acquirenti di immobili residenziali, e sta risolvendo una criticità del mercato immobiliare, riducendo significativamente il tempo della transazione. In media, come rileva Banca d’Italia, nelle principali città italiane sono necessari sette mesi per vendere una proprietà residenziale attraverso i canali tradizionali. Casavo semplifica il processo, consentendo ai venditori di evitare le incertezze legate alle diverse fasi della compravendita, intervenendo come acquirente diretto. Il sistema di valutazione automatizzato dell’azienda prende in considerazione molteplici variabili sia quantitative che qualitative e fornisce ai potenziali venditori il valore esatto della loro proprietà, insieme a un’offerta di acquisto immediata, in tempo reale. Dopo aver effettuato un primo sopralluogo gratuito, Casavo presenta un’offerta di acquisto che, se accettata, permette al venditore di ricevere il 100% della liquidità.

Il mercato immobiliare a Verona si caratterizza per la grande richiesta nella zona del centro storico, riconducibile principalmente ad affitti turistici a breve termine. Le zone adiacenti al centro costituiscono invece la fascia residenziale cui guardano con maggiore interesse le famiglie. Per quanto riguarda la dinamicità del mercato, Verona ha registrato una crescita del 5,5% del Numero di Transazioni Normalizzate (NTN) tra il 2017 e il 2018, con una quotazione media pari a 1.779 €/mq, che nelle zone centrali sale a 3.354 €/mq, per scendere ai 1.150 €/mq della zona Fiera**.

“L’ingresso sul mercato veronese è in linea con la nostra strategia di crescita, ha dichiarato il CEO Giorgio Tinacci, che prevede il progressivo consolidamento della nostra presenza in Italia e del nostro team, grazie all’ingresso di nuove risorse, tra cui data scientist e sviluppatori. Anche ai cittadini veronesi offriremo il nostro innovativo servizio di compravendita con l’obiettivo di continuare a creare valore per chi si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati e importanti della vita, quello della compravendita della casa. Siamo certi che dopo Milano, Roma, Firenze e Torino e Bologna, Casavo potrà diventare un importante alleato per tutti coloro che vogliono vendere il proprio immobile in fretta e senza pensieri. L’arrivo su Verona rappresenta per noi un primo test, sulla base del quale valuteremo l ’eventuale rafforzamento della nostra presenza in altre città del Nordest, ha concluso Tinacci”.

“Il nostro servizio è pensato per risolvere i disagi e le criticità del servizio di compravendita tradizionale e punta a far evolvere il mercato coinvolgendo tutti gli attori già presenti: in tal senso le agenzie immobiliari sono per noi dei partner di grande importanza, spiega Federico Maria Rescio, responsabile degli investimenti di Casavo nel capoluogo scaligero. Casavo è un acquirente diretto che può soddisfare sia l’esigenza del privato che vuole vendere il proprio immobile, sia dell’agente immobiliare che vuole offrire al proprio cliente un servizio innovativo, garantendo al tempo stesso un processo di vendita rapido, sicuro e senza stress. . Al momento sono più di 1000 le agenzie già nostre partner nelle città in cui operiamo”.

Nel corso dei primi due anni di attività Casavo è stata supportata da diversi investitori, tra cui la statunitense Greenoaks Capital, le tedesche Project A Ventures e Picus Capital, oltre al fondo di investimenti italo-francese 360 Capital, Kervis Asset Management, Boost Heroes (holding guidata da Fabio Cannavale), Marco Pescarmona (fondatore e presidente di MutuiOnline) e Rancilio Cube.

