Ridare vita a Verona, in lotta contro il Coronavirus.

Una mozione, redatta dal consigliere comunale Andrea Bacciga e condivisa dai consiglieri di Lega, Anna Grassi, Andrea Velardi, Paolo Rossi e Alberto Zelger, propone un “weekend bianco”, da realizzare a Verona, in orari flessibili, e pensato, per tenere aperte le attività commerciali, fino a tarda notte. Questo, attraverso eventi culturali e artistici di ampio respiro ed altre manifestazioni, protraendo, al tempo, gli orari di chiusura di musei e di mostre, con data da definire, nel rispetto, ovviamente, delle norme d’urgenza in corso. Il progetto, è aperto a coloro, che vorranno contribuirvi attivamente e positivamente, in concerto e in condivisione, con gli Assessorati preposti, con le Circoscrizioni e con le Associazioni di categoria. Anna Grassi ha ribadito l’esigenza d’aiutare il commercio, chiedendo anche l’apertura o la limitazione della ZTL, nei fine settimana, iniziando, con una sperimentazione di prova. Velardi pone l’attenzione, su eventi e sul mondo dell'intrattenimento, che dovranno essere di elevato spessore e di qualità, sottolineando le difficoltà degli addetti ai lavori, in questo difficile momento. Il quale, sta coinvolgendo, in modo devastante e con conseguenze, anche imprevedibili, l’economia cittadina, in tutti i suoi aspetti, e, in primo luogo, in quello, delicatissimo, dell’occupazione.

Pierantonio Braggio