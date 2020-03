Comune di Verona e Camera di Commercio, a sostegno dell’economia veronese.

Importante l’iniziativa del sindaco di Verona, Federico Sboarina, e del presidente della Camera di Commercio veronese, Giuseppe Riello, a sostegno dei comparti produttivo e commerciale di Verona e provincia, colpiti dai pesanti effetti del Coronavirus. I due Enti chiederanno al Governo l’autorizzazione ad impiegare risorse della Camera stessa, in interventi urgenti, tenuto conto che la liquidità disponibile, bloccata, deriva, oltre che da saggia e virtuosa amministrazione, da somme versate, nel tempo, dalle diverse realtà economiche veronesi. Si creerà un fondo, che distribuirà gli interventi, in base a domande e a valutazione di necessità, nelle stesse indicate, nel quadro d’una specie di Piano Marshall, il piano ideato dal segretario di Stato americano, George Marshall, nel 1947, per la rimessa in moto dell’economia europea, dopo la seconda guerra mondiale. Quanto sopra, non solo, per il pesantissimo presente, ma, guardando anche ad un futuro di rapido recupero, ad emergenza, ci auguriamo, superata.

Pierantonio Braggio