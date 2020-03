CONFCOMMERCIO VERONA: BENE LE PRIME INIZIATIVE PRO-IMPRESE E L’IMPEGNO A FARE SQUADRA DI PALAZZO BARBIERI

“E’ inoltre positivo - aggiunge Arena - l’annuncio che altre misure saranno adottate nei prossimi giorni, in collaborazione con le categorie economiche, con l’obiettivo di fare squadra per reperire risorse, mettere a punto iniziative e provvedimenti concreti per rilanciare il territorio, chiedere sostegno al Governo e favorire la normalità dei veronesi. Confcommercio Verona c’è!”.

Apprezzamento viene espresso dai vertici dell’Associazione Ristoratori aderente a Confcommercio Verona: “Siamo pronti a fare la nostra parte per il rilancio della città”, sottolineano. E anche i negozi del centro aderenti a Confcommercio Verona apprezzano i segnali di vicinanza dell’amministrazione comunale.