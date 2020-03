Pista ciclabile, a Verona, fra Porta Palio e Castelvecchio. Annunciata, nell’ottobre 2019, sarà realtà, nell’agosto di quest’anno.

L’iniziativa era stata ufficialmente annunciata, nel 2019, e sarà realtà dal prossimo agosto. Infatti, la consegna dell’incarico alla sua realizzazione è avvenuta, da parte del Comune di Verona, il 2 marzo scorso e i lavori saranno eseguiti dalla ditta Italverde srl, Lendinara, Rovigo. Costo: 178.000.-€, dei quali 60.000, a carico di Regione Veneto. La pista si snoderà, appunto, in massima sicurezza, dall’antica Porta Palio, con relative modifiche stradali e segnaletiche, utilizzando parte del marciapiedi destro (in direzione centro), supererà l’incrocio Scalzi – anche qui, con le relative modifiche – per raggiungere Castelvecchio, costeggiando lo stradone, sempre sulla destra. Tutto, tenendo conto anche del futuro passaggio del filobus, in via di realizzazione. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore e vicesindaco, Luca Zanotto; dall’assessore regionale, Elisa De Berti; dall’assessore Marco Padovani e dal presidente Fiab - Amici della Bicicletta, Corrado Marastoni.

Pierantonio Braggio