No al raddoppio del depuratore di Peschiera del Garda. Il Comune mette la parola fine, a tale ipotesi.

Per il Comune di Peschiera va seguito il progetto di rifacimento del collettore del Garda, che prevede la dismissione delle condotte sublacuali e la presenza di due depuratori: uno in territorio bresciano e uno a Peschiera, che raccoglie i reflui, anche di Desenzano e di Sirmione. “La delibera, che abbiamo approvato, in Giunta – ha detto il sindaco Orietta Gaiulli – è una presa di posizione ufficiale, chiara e netta da parte della comunità di Peschiera. Esprimiamo formalmente la nostra totale contrarietà all’eventualità di raddoppio del depuratore, fatto che avevo già escluso anche a vari sindaci bresciani, che me lo avevano ventilato. Da questo punto di vista, c’è totale contrarietà, nel rispetto del progetto, già approvato, per il rinnovo del collettore del Garda, che ha sempre previsto due impianti di depurazione, di cui uno nel bresciano”.

Pierantonio Braggio