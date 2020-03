Coronavirus e Coldiretti Verona.

Per Coldiretti Verona, ammontano a 20 milioni di euro, al mese, le perdite fino ad oggi calcolate, nel comparto agricolo veronese, le quali raggiungono i 50 milioni a livello regionale, secondo le prime valutazioni, a causa del Coronavirus. I numeri riguardano l’azzeramento della clientela negli agriturismi e in altre strutture ricettive, la mancata fornitura di prodotti del territorio alla ristorazione, mentre si riducono soggiorni, pernottamenti, utilizzo di campeggi, quando il turismo nel Veneto, in tempi normali, fa contare più di 60 milioni di presenze annuali. Nello scorso fine-settimana, gli agriturismi iscritti a Coldiretti Verona, hanno registrato un -40% di presenze, mentre, per il prossimo week end, si prevede quasi un azzeramento della clientela. Pesanti i danni, non ancora stimabili, relativamente alle esportazioni di prodotti agroalimentari veronesi. Meglio vanno le cose, per le aziende agricole, attive nei mercati a km zero, a Verona: nel fine settimana è aumentato il numero dei consumatori e delle vendite, di circa il 10/15%. Altro problema è la carenza di manodopera straniera, nei campi, richiamata nei Paesi d’origine, a causa della psicosi da Coronavirus, guarda caso, in piena stagione di raccolta avviata – vedi asparagi. Coldiretti, mentre chiede forme semplificate di voucher, per l’impiego di pensionati, studenti e inoccupati, è attiva con #lacampagnanonsiferma, facebook, instagram e twitter, per sostenere il Made in Italy e combattere il pericolosissimo proliferare di false informazioni sul virus. Auguriamo all’Agricoltura veronese un miglioramento della situazione ed un rapido ritorno alla normalità.

Pierantonio Braggio