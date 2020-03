II Bando di Ricerca e Svilujppo di Fondazione Cariverona.

Finalità del Bando è L’impresa è sostenere ricerche scientifiche, applicate al mondo dell’impresa, offrendo opportunità di lavoro per i giovani ricercatori post-doc e avvicinando gli enti di ricerca alle aziende. L’impresa è identificata come driver per le candidature, confermando la volontà di favorire collaborazioni e dialoghi produttivi tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, per rendere più dinamiche e competitive le nostre comunità di riferimento. La partecipazione al Bando – che riguarda entità attive nel Triveneto o nelle province di Ancona e Mantova – è aperta, sino al 15 giugno. Per maggiori informazioni su Bando, modalità di partecipazione e termini di scadenza visitare le pagine dedicate di Fondazione Cariverona – www.fondazionecariverona.org. Alessandro Mazzucco – presidente di Fondazione Cariverona -– ricorda che “Sono molte e differenti le sfide che la nostra Fondazione è chiamata ad affrontare, nel perseguire gli obiettivi del nostro Documento di Programmazione Pluriennale 2020-2022. In tutti gli ambiti ed i settori in cui siamo chiamati ad operare, agiamo responsabilmente, nel rispetto del ruolo fissato, da tutti gli atti regolatori, recepito dallo Statuto e costantemente vigilato dall’Autorità. sostenere ricerche scientifiche, applicate al mondo dell’impresa, offrendo opportunità di lavoro per i giovani ricercatori post-doc e avvicinando gli enti di ricerca alle aziende. dallo statuto e costantemente vigilato dall'Autorità. Siamo chiamati a proteggere l'integrità del nostro patrimonio, nella sua diversificata composizione, valorizzandolo, nel rispetto di una redditività sostenibile, da destinare poi a beneficio di tutti gli stakeholder del territorio. Questo ci permette di intervenire con bandi, come questo, dedicato alla Ricerca e allo Sviluppo, dove agiamo per valorizzare le giovani generazioni, agendo come volano dello sviluppo economico dei territori e generando conoscenza ed innovazione per le imprese. Per farlo collaboriamo e agiamo di concerto ed in virtuosa sintonia con i Centri di ricerca, le imprese, i giovani ricercatori e gli amici di Fondazione Caritro, tutti concentrati ai bisogni dei rispettivi territori”.

Pierantonio Braggio