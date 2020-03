Giuseppe Tedeschi, gallerista a Verona. Dal 1973, amante della pittura antica e moderna, conduce “La Meridiana”.

Un conoscente aveva un debito, nei suoi riguardi e, non essendo in grado di restituirglielo, gli propose la cessione di dipinti, ad estinzione del suo dovere. Tedeschi accettò, si adoperò per vendere i dipinti ricevuti, riuscì ad esitarli bene e, cosa positivissima, per la sua vita, pensò di dedicarsi, con una galleria, a fare da tramite, fra artisti della pittura e possibili appassionati del settore. Sorse, così, la Galleria Meridiana, in via Guglielmo Oberdan 3, Verona, nella quale Giuseppe è tuttora attivo e soddisfatto della via a suo tempo imboccata. Seguì, quindi, l’apertura della Galleria Prisma, sempre in via Oberdan, ora, tuttavia, non più esistente, mentre nuove, sempre ad iniziativa di Tedeschi, sorsero a Cortina d’Ampezzo, a Montecatini Terme, ed una a Lugano, Svizzera. Successivamente, nel tempo, furono cedute. Come cennato, l’attività de La Meridiana, prosegue, sebbene, attualmente, piuttosto a rilento, e, di giorno in giorno, sempre meno bene, sia a causa del divenire meno dell’amore e dell’interesse, per la pittura e per l’arte, in generale, sia per questioni economiche e, non ultimo, per il convogliarsi delle risorse dei privati, particolarmente, sui cellulari… Quarantasette anni, dunque, d’impegno e di dedizione, quelli trascorsi da Giuseppe Tedeschi, nella sua Galleria, anni che gli hanno procurato grande appagamento, sia per avere diffuso in città grandi dipinti, valorizzando l’arte della pittura, sia per avere conosciuto artisti importanti e meno importanti, ed avendo avuto il piacere di lanciare artisti giovani, oggi, ai primi posti del tettore, riferisce Tedeschi. Oggi, data l’età, Giuseppe gallerista è preso dalla tentazione di chiudere la Galleria, ma, ciò non gli permette l’Arte, nelle sue mani da decenni, la quale egli ama tuttora e ancora più d’un tempo…

Pierantonio Braggio