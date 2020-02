Banco BPM: iniziative a sostegno di famiglie e imprese delle “zone rosse” della Lombardia e del Veneto toccate dall’emergenza del Coronavirus

Banco BPM, in relazione all’emergenza Coronavirus – Covid 19, ha definito alcune misure per il sostegno economico delle famiglie residenti e delle imprese insediate nei comuni interessati alle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio della Lombardia e del Veneto. I comuni sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, nelle provincia di Lodi; il comune di Vo’ Euganeo in provincia di Padova.

In particolare, Banco BPM offre alla clientela privata residente e alle aziende insediate nei comuni coinvolti la possibilità di richiedere la sospensione per un periodo fino a 6 mesi, con eventuale facoltà di ulteriore proroga di altri 6 mesi, della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in corso d’ammortamento.

Inoltre, Banco BPM ha stanziato un plafond straordinario, pari a 100 milioni di euro, per finanziare le imprese delle aree.

Sul fronte del sostegno al tessuto economico, in aggiunta, Banco BPM è disponibile a valutare possibili iniziative ulteriori per le aziende che dovessero subire penalizzazioni a causa del protrarsi dell’emergenza.

Infine, Banco BPM ha disposto un’ulteriore misura riservata agli abitanti dei comuni interessati dalle misure di contenimento. In queste cittadine verranno azzerate la commissioni di prelievo da ATM di altre banche; questo per agevolare, durante il periodo in cui rimarranno vigenti le limitazioni agli spostamenti, il reperimento del contante nella “Zona Rossa” del Lodigiano (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e nel comune di Vo’ Euganeo (PD).