ARENA: SERVONO AZIONI IMMEDIATE PER L’ECONOMIA E IL TURISMO VERONESE

“Occorre che la politica e le imprese facciano uno sforzo sincrono per scongiurare il tracollo delle nostra economia, già provata da una contingenza che stenta a intravvedere la luce alla fine di un lungo tunnel”.

La situazione è allarmante e i dati parlano chiaro: “In un’indagine condotta tra il 18 e il 20 febbraio scorso da Confturismo-Confcommercio con Swg su un campione di mille italiani - aggiunge Arena - il 20% dichiarava che avrebbe annullato o cambiato la destinazione dei viaggi previsti per timore del coronavirus, mentre il 27% avrebbe preso solo precauzioni in viaggio senza però effettuare alcun cambiamento. La medesima indagine ripetuta a distanza di tre giorni, dopo la diffusione delle notizie sui casi italiani e sui primi provvedimenti restrittivi in Veneto e Lombardia, mostra come i primi passino al 36% e i secondi al 31%, mentre crolla dal 44% al 21% la percentuale di coloro che dichiarano che non intendono modificare in alcun modo le proprie abitudini di vacanza. Bisogna agire, e in fretta, per il bene delle imprese. Prima che sia troppo tardi”.