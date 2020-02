BNI Italia - Associazione Imprenditori Professionisti Arena, Verona. Conferenza sul tema: Persona, Valore ed Impresa. Sarà relatore Andrea Colombo.

In tale quadro, BNI Italia, Verona, presieduta da Gianluca Mischi, www. bni-italia.it, organizza, per il 5 marzo 2020, dalle ore 7,30 alle ore 10,00, presso la sala convegni di Banco BPM, via San Cosimo 10, Verona, la conferenza, ad ingresso gratuito, dal titolo: ”Persona, Valore, Impresa”, ossia “valorizzare il proprio talento, riconoscere quello degli altri, aumentare il business e contribuire alla crescita del territorio”, nella quale sarà relatore Andrea Colombo, public speaker, formatore, coach ed esperto di marketing relazionale. BNI internazionale è grande organizzazione di scambio di referenze a livello mondiale, fondata dall’americano Ivan Misner, per imprenditori e professionisti e per generare referenze in ambiente professionale. Di Misner sono le seguenti importanti opere: Realtà o illusione, Il segreto del marketing, il Referral. Hanno presentato l’evento gli assessori Filippo Rando e Nicolò Zavarise il presidente di BNI Verona, Gianluca Mischi. Pierantonio Braggio