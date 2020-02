IMPRENDITORI A LEZIONE PER VALORIZZARE TALENTO E BUSINESS

L’iniziativa, organizzata da Bni Arena Verona con il supporto di Usacli e Comune, è stata presentata questa mattina in municipio. Erano presenti gli assessori alle Manifestazioni e al Commercio, il presidente Usacli Giuseppe Biasi, il presidente Bni Arena Verona Gianluca Mischi, assieme a una delegazione di professionisti e imprenditori che fanno parte dell’organizzazione.

“Un convegno utile per tutti gli imprenditori che vogliono rimettere al centro delle loro aziende le persone e il loro valore – ha detto l’assessore alle Manifestazioni -. Le risorse umane sono preziose e insostituibili, ecco perché è necessario valorizzarle al meglio”.

“In un mondo che è sempre più tecnologico e dinamico, come chiede il mercato, non ci si può dimenticare del valore di professionisti e lavoratori – ha affermato l’assessore al Commercio -. Così come di tutte quelle competenze che derivano da un percorso professionale”.