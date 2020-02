CORONAVIRUS: OPERAI DA ROMANIA IN QUARANTENA, A RISCHIO LE PRODUZIONI VERONESI

In particolare, nella provincia veronese il problema riguarda la raccolta già iniziata degli asparagi e quella prossima delle fragole.

La comunità di lavoratori agricoli più presente nella provincia è proprio quella rumena con il 42% degli occupati, davanti a marocchini (12%) e indiani (9%), che precedono polacchi (8%) e moldavi (6,5%) a seguire le altre nazionalità, secondo l’elaborazione di Coldiretti Verona.

“Occorre un intervento sul piano nazionale e comunitario per evitare che vengano poste ingiustificate barriere alla circolazione dei lavoratori e delle merci con decisioni estemporanee delle autorità di Paesi comunitari e non che generano grande insicurezza ma anche danni economici ed occupazionali” ha affermato il presidente della Coldiretti di Verona Daniele Salvagno nel sottolineare che “l’emergenza coronavirus sta purtroppo impattando in modo sostanziale sulle attività delle imprese.”