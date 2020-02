Presentato ufficialmente il XVIII Congresso Europeo delle Confraternite Enogastronomiche - CEUCO.

Ormai è certo: Verona sarà sede, nel marzo 2021, del XVIII Congresso Europeo delle Confraternite Enogastronomiche - CEUCO. L’importante evento trova origine nel fatto, che a Verona ha sede la sua sede la Confraternita del Boncuciar, presieduta da Alessandro Salarolo, vicepresidente europeo di numerose Confraternite italiane, e che, ogni anno, CEUCO tiene il suo congresso annuale, in una importante città europea, sede di una Confraternita. Il 15 febbraio scorso, come, già, a suo tempo, annunciato, a Valencia, Spagna, sede ufficiale di CEUCO, è stata presentata l’assegnazione a Verona – presente l’Assessore alle Attività economiche e produttive e al Commercio del Comune di Verona, Nicolò Zavarise, per l’occasione, nominato “Caballero de Honor” – della sede del prossimo Congresso europeo, da tenersi, appunto, nella città scaligera, nei giorni 5-7 marzo 2021. L’annuncio si è avuto la mattina del 22 febbraio 2020, nella Sala Arazzi del Municipio di Verona, da parte dell’assessore Zavarise, che è stato a Valencia, il 15 febbraio scvorso, per raccogliere l’assegnazione del XVIII Congresso a Verona. Zavarise – presenti il vicepresidente CEUCO per l’Italia, Alessandro Salarolo; il presidente della Confraternita del Lésso con la péarà, Leopoldo Ramponi, e i soci della Confraternita del Boncuciar, Danilo Mazzacani, e Luigi Valitutti –: “Annunciamo, oggi, dopo gli incontri del novembre 2019, in Portogallo e del 15 febbraio scorso a Valencia, Spagna, la presentazione dell’appuntamento, previsto per i giorni 5-7 marzo 2021, a Verona, per il XVIII Congresso Europeo delle Confraternite Enogastronomiche - CEUCO. Per Verona, tale Congresso permetterà di meglio fare conoscere all’estero – saranno presenti, nella città scaligera, 300 rappresentanti di circa centoquaranta Confraternite europee – le nostre tradizioni enogastronomiche, l’identità e la storia, che, con il nostro massimo impegno, dobbiamo gelosamente custodire, unite all’arte ed alla bellezza della nostra città… Verona ospiterà, dunque, un Congresso, che contribuirà grandemente alla valorizzazione delle nostre migliori risorse, cultura ed ospitalità, comprese. Tutto, in concomitanza con la celebrazione del 700° anniversario della morte (1321) di Dante Alighieri, che per anni fu ospite degli Scaligeri, a Verona. Due momenti, che attireranno l’attenzione internazionale sulla nostra città, realtà di storia e di cultura, realtà dalla grande potenzialità a livello internazionale. Il Comune ha già ufficializzato la sua compartecipazione al grande evento CEUCO, che, come detto, avrà pure importanti riscontri sull’economia cittadina…, con positivi riflessi sul sociale”… Il vicepresidente europeo, Salarolo: ”Nei giorni 5 - 7 marzo 2021, ospiteremo i Confratelli europei, con i loro prodotti caratteristici. Durante il Congresso, avranno luogo incontri, assegnazione di riconoscimenti e degustazioni, di eccellenze estere e, ovviamente, veronesi ed italiane, nonché premiazioni di industrie e produttori italiani ed escursioni in provincia e fuori Verona, onde fare conoscere territori, agroalimentare, storia ed arte, anche con la collaborazione del presidente europeo, dr. Carlos Martín Cosme, che, come sempre, porrà a disposizione la sua profonda esperienza, in materia”. Un annuncio importante, straordinario, quello del XVIII Congresso CEUCO, per la Verona, dalle mille risorse, che il Comitato organizzatore saprà ottimamente trasformare in motivo d’apprezzamento, per una città scaligera, sempre più grande, e per dimostrare, al tempo, di quale potenziale portata sia e possa essere il contributo economico e sociale delle “Confraternite”, molto attente, inoltre, al tema ecologia.

Pierantonio Braggio