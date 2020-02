Coronavirus, peggio della peste… Come prevenirlo e come non trasmetterlo ad altri.

Domande e risposte: 1. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus? No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e, per realizzarne uno ad hoc, i tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi). 2. Cosa posso fare per proteggermi? Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell’OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale; lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol, per eliminare il virus dalle tue mani, mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare, quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani, se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria. Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi, applicando le misure d’igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente, dopo l’uso, e lavare le mani). 3. Il virus si tramette per via alimentare? Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti. 4. Devo indossare una mascherina per proteggermi? L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure d’igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 5. Come devo mettere e togliere la mascherina? Ecco come fare: prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; copri bocca e naso, con la mascherina, assicurandoti che aderisca bene al volto, evita di toccare la mascherina, mentre la indossi; se la tocchi, lavati le mani, quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti, sono maschere mono-uso togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 6. Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus? Non esiste un trattamento specifico, per la malattia causata da un nuovo Coronavirus. Il trattamento deve essere basato, sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 7. Gli antibiotici possono essere utili, per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus? No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche”… Ringraziamo ADICONSUM, per avere diffuso le importanti e preziose indicazioni, di cui sopra, che invitiamo ad osservare attentamente.

Pierantonio Braggio