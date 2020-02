CATULLO VERSO LA SCADENZA DEI PATTI SOCIETARI: "BUCO E MANCATI INVESTIMENTI, CI DICANO COSA HANNO INTENZIONE DI FARE"

Quale sarà il futuro dell’aeroporto Catullo? E, soprattutto, dove sono finiti gli investimenti promessi? Torna a chiederlo Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione giustizia, con un’interrogazione al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. Un quesito che parte dalla scadenza dei patti societari, quelli che, con una formula contestata e già denunciata all’Anac, prevedono la presenza nell’aeroporto veronese di un socio privato, Save, al 40%. «Questi patti — specifica Businarolo — sono già scaduti a dicembre, ma sono stati prorogati fino a febbraio. Voglio capire cosa accadrà ora e penso che la risposta sia dovuta non a me, ma ai cittadini veronesi, troppo spesso tenuti all’oscuro di quello che accade in uno dei più grandi investimenti pubblici della provincia. Ricordo che l’ultimo bilancio approvato vede un buco di sei milioni, legato soprattutto alle ricadute negative dello scalo di Montichiari». Il bilancio degli ultimi sei anni, da quando, cioè, Save è entrata nel Catullo, è — conclude Businarolo — estremamente negativo: «Sono stati cancellati collegamenti importanti con metropoli europee, mentre i passeggeri sono calati — afferma la parlamentare — e gli investimenti di rilancio, promessi in più occasioni dalla governance, non sono mai arrivati. Quanto dobbiamo aspettare? Confido che il ministro mi saprà rassicurare su cosa aspetta il Catullo, soprattutto sul fronte degli assetti societari».