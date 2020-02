CATTOLICA ASSICURAZIONI ADERISCE AL PATTO CAR SULLE AZIONI DI UBI BANCA

Si rende inoltre noto che Cattolica ha aumentato, tramite acquisti sul mercatoazionario effettuati nel corso delle ultime due settimane a seguito della decisionepresa dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data 13 febbraio,la partecipazione detenuta in UBI S.p.A. dal precedente 0,50% (posseduto da lungotempo) sino a raggiungere l’1,01%, superando così la soglia dell’1% prevista dal Patto per la nomina di un membro nel suddetto Comitato Azionisti di Riferimento (CAR).

