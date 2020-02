Borchia a Washington alla convention delle destre identitarie

. L'europarlamentare veronese, 39 anni, sarà l'unico esponente politico italiano presente al Forum e interverrà in qualità di coordinatore di Lega nel Mondo, dipartimento del Carroccio dedicato agli Italiani all'estero. "Sarà una grande opportunità per presentare alla politica internazionale e al mondo delle destre identitarie l'azione politica di Matteo Salvini senza filtri o quei luoghi comuni che spesso ritroviamo nella stampa estera" spiega Borchia. "Un appuntamento di prestigio che servirà anche per potenziare i contatti ed avere confronti con i rappresentanti della comunità italiana residente nel Distretto di Columbia e in particolare nella capitale Washington" conclude Borchia. All'edizione 2019 del Cpac, che vide la presenza del presidente americano Donald Trump, presero parte circa 19 mila persone.