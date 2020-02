Achille Forti (1878-1037) e Verona, sua città natale. Dal 1937, un suo lascito al Comune di Verona permette, ogni ano, importanti interventi sociali culturali.

Nel 2019, il patrimonio, che conta 1842 unità immobiliari, gestite da Agec, ha generato una rendita di 609 mila euro. Alla quale si aggiungono 178 mila euro, derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione Forti. E la commissione vigilante, come disposto dal benefattore, nel suo testamento, anche quest’anno ha destinato tutto il ricavato al sostegno di anziani, che necessitano di accedere a strutture residenziali, delle famiglie e degli adulti in difficoltà economica e a supporto del turismo sociale. Una somma di 787 mila euro, che entra nelle casse dei Servizi sociali del Comune e che consente di garantire importanti servizi per i più bisognosi. Nel dettaglio il lascito, che risale al 1937 anno di morte di Achille Forti, è composto da 922 appartamenti, 564 box, 336 posti auto, 2 magazzini, 8 negozi, 2 uffici e 8 fabbricati di altra natura. Le rendite del 2019 sono state così ripartite: 364 mila euro sono stati destinati al sostegno permanente e temporaneo in strutture residenziali di anziani e disabili in condizioni di povertà; 240 mila per contributi straordinari ad anziani e famiglie in condizioni di indigenza; 5 mila euro per soggiorni climatici per anziani non autosufficienti. I 178 mila euro ricavati dalla Fondazione Forti sono stati destinati, invece, alle vacanze per famiglie con minori. L’anno scorso, con i proventi del lascito Forti, 53 anziani hanno ricevuto un sostegno in ambito socio-sanitario, 767 persone hanno avuto sussidi straordinari e, infine, 5 over 65 non autosufficienti hanno beneficiato dei soggiorni climatici. Per quanto riguarda il turismo sociale, invece, sempre lo scorso anno, sono state 379 le famiglie, 14 i gruppi e 831 i minori che hanno usufruito delle vacanze organizzate dal Comune, per un totale di 1.663 persone. Sono stati 90 i nuclei familiari, tra cui 150 minori, che hanno aderito alle gite di un giorno. E 100 le persone che hanno partecipato al capodanno per famiglie a Lignano Sabbiadoro. Attività, queste ultime, aperte a tutti, con quote di partecipazione che variano a seconda dell’Isee”. Da notare che Forti, laureato in Botanica, si occupò a fondo di medicina del dolore o algologia, e scrisse, fra l’altro, l’importante opera Studi su la flora della pittura classica veronese, esamina novantuno opere di venticinque artisti diversi, sia dal lato botanico, sia critico artistico. Achille Forti: non solo Palazzo Forti, dunque, ma, Uomo, alto nello studio e nella cultura, e grande nell’animo e nell’attenzione per i più disagiati.

Pierantonio Braggio