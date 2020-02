CORONAVIRUS. COSA È AMMESSO E COSA È VIETATO

“Ci siamo coordinati come sindaci della Provincia per raccogliere e condividere le precisazioni sull’ordinanza emanata dal Ministero della Sanità di intesa con il presidente della Regione del Veneto – ha detto il presidente della Provincia-. L’obiettivo è prevenire ed essere pronti ad agire in modo tempestivo in caso di necessità nel territorio scaligero”.

Rimangono aperti impianti sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private e campi da gioco per corsi e allenamenti. Non sono invece possibili manifestazioni e eventi sportivi che abbiano presenza di pubblico.

Così come rimangono aperti centri linguistici, doposcuola, centri musicali, scuole guida e luoghi dove si tengono i corsi.

Si conferma l’apertura di attività di carattere sociale, come quelle di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili. Pertanto rimangono aperti centri diurni e servizi semiresidenziali.

Nemmeno le attività economiche sono interessate da restrizioni. Tutte le attività agricole, commerciali, produttive e di servizio, compresi i servizi pubblici, i mercati settimanali e le mense, rimangono quindi aperti.

Viene confermata, invece, la chiusura fino al 1° marzo di musei, mostre e monumenti, e la sospensione di concerti ed eventi, anche sportivi, che prevedano presenza di pubblico. Confermata anche la sospensione delle attività di spettacolo e, quindi, di teatri, cinema, sale concerti comprese discoteche e sale da ballo.

Sì, Attività Aperte





Mercati rionali e paesani. Sì, aperti Strutture sportive pubbliche e private. Sì, aperte Allenamenti in piscine, palestre, circoli tennis etc. Sì, aperti Attività commerciali. Sì, aperte Matrimoni civili. Sì, solo con testimoni Mense di organismi religiosi o volontariato per la marginalità sociale. Sì, aperte CEOD, attività di volontariato (minori, anziani, disabili, famiglie indigenti) in luoghi pubblici o privati. Sì, aperti Servizi di trasporto ad ospedali/centri di cura per anziani organizzati da associazioni di volontariato in convenzione con il Comune. Sì, aperti Centri prelievi gestiti da No profit in convenzione con Comune e Ulss. Sì, aperti Consiglio comunale. Sì, ma senza pubblico





NO, Attività Chiuse